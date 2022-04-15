Pentagon: Rusya'nın "Moskova" gemisi Ukrayna tarafından vuruldu - Son Dakika
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Pentagon: Rusya'nın "Moskova" gemisi Ukrayna tarafından vuruldu

15.04.2022 20:30
Pentagon: Rusya'nın "Moskova" gemisi Ukrayna tarafından vuruldu

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan sancak gemisinin Ukrayna tarafından fırlatılan iki Neptün füzesi ile vurulduğunu teyit ettiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan sancak gemisinin Ukrayna tarafından fırlatılan iki Neptün füzesi ile vurulduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Rusya'nın, Oddessa'nın 60-65 deniz mili güneyine konuşlandırdığı ve Karadeniz filosunun sancak gemisi Moskova'daki patlamanın nedeni ortaya çıktı.

AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukraynalıların Rus kruvazörünü iki Neptün füzesi ile vurduğunu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkili, bunun dışında herhangi bir detay vermedi.

Pentagon'dan üst düzet bir yetkili, önceki gün Rusya'nın Moskova kruvazöründeki patlamadan sonra Karadeniz'in kuzeyindeki gemilerini daha da güneye çektiğini açıklamıştı.

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Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti 'Amaç Karadeniz'de Güç Dengesini Değiştirmek' 'Amaç Karadeniz'de Güç Dengesini Değiştirmek'

Karadeniz, Pentagon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon: Rusya'nın 'Moskova' gemisi Ukrayna tarafından vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon: Rusya'nın "Moskova" gemisi Ukrayna tarafından vuruldu - Son Dakika
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