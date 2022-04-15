Pentagon: Rusya'nın "Moskova" gemisi Ukrayna tarafından vuruldu - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Karadeniz'de batan sancak gemisinin Ukrayna tarafından fırlatılan iki Neptün füzesi ile vurulduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Rusya'nın, Oddessa'nın 60-65 deniz mili güneyine konuşlandırdığı ve Karadeniz filosunun sancak gemisi Moskova'daki patlamanın nedeni ortaya çıktı.

AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, "Ukraynalıların Rus kruvazörünü iki Neptün füzesi ile vurduğunu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkili, bunun dışında herhangi bir detay vermedi.

Pentagon'dan üst düzet bir yetkili, önceki gün Rusya'nın Moskova kruvazöründeki patlamadan sonra Karadeniz'in kuzeyindeki gemilerini daha da güneye çektiğini açıklamıştı.