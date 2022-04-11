Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi - Son Dakika
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Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi

11.04.2022 19:54
Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Dnipro Havalimanı'na saldırı düzenlediğini ve havalimanındaki bazı altyapıları tahrip ettiğini belirtirken orada Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sisteminin vurulduğunu teyit etmedi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Dnipro Havalimanı'na saldırı düzenlediğini ve havalimanındaki bazı altyapıları tahrip ettiğini belirtirken orada Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sisteminin vurulduğunu teyit etmedi.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Donbas bölgesi civarına kuvvet kaydırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yetkili, Donbas bölgesinde 8 yıldır çatışmaların yer yer devam ettiğini ancak yeni ve kapsamlı bir operasyonun henüz başlamadığını dile getirdi.

Dnipro Havalimanı'na Rusya'nın saldırı düzenlediğini teyit eden yetkili, "Saldırıda havalimanının bazı altyapılarının imha edildiğini değerlendiriyoruz. Ancak bir S-300 hava savunma sisteminin hatta Slovakya'nın verdiği S-300 sisteminin imha edildiği sonucuna varacak bir kanıt yok elimizde. Slovakya hükümetinin çıkıp bu iddiayı reddettiğini gördünüz. Bunun ötesinde elimizde bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Savaş, ülkenin doğusuna doğru kaydığı için Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat tedarik etmede zorluklar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir soruya, yetkili, henüz bir sorun olmadığı yanıtını verdi.

Yetkili, "Haftalardır kullandığımızı süreçleri kullanmaya devam ediyoruz. Karadan birçok rota var. Bu konuda çok konuşmak istemiyoruz ama çok karışık ve etkili nakliye kabiliyetlerimiz var. Yardım devam ediyor. Bölgeye her gün 8 ile 10 arasında uçuş yapıyoruz ve neredeyse sürekli bir şekilde malzeme gitmeye devam ediyor." dedi.

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Slovakya, Pentagon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pentagon, Rusya'nın Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300'ü vurduğunu teyit etmedi - Son Dakika
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