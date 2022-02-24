Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
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Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı

24.02.2022 23:59
Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 160'tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev'e daha da yaklaştığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 160'tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev'e daha da yaklaştığını açıkladı.

Yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Ukrayna'ya önceki geceden beri farklı menzil ve kalibrelerde 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Yetkili, daha önce bu sayıyı 100'den fazla olarak açıkladıklarını ancak hem Rusya'nın gün içinde füze fırlatmaya devam ettiğini hem de ellerindeki bilgileri güncellediklerini ve 160 sayısına ulaştıklarını belirtti.

Kuzeyden Ukrayna'ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, "Ama Kiev'e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz." dedi.

Yetkili, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ne kadar sürede ulaşabileceğine ilişkin soruları da yanıtlamadı.

Bu arada, Pentagon Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Bükreş Dokuzlusu ülkeleri ile Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın savunma bakanlarıyla görüştüğünü açıkladı.

Kirby, Austin'in NATO müttefikleri ile sürekli bir istişarede olduğunu söyledi.

Austin'in 7 bin ek askerin Almanya'ya gönderilmesine ilişkin emrine de değinen Kirby, bu kuvvetin Almanya'dan başka bölgelere de aktarılabileceğini ifade etti.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Pentagon, Ukrayna, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika


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