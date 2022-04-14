Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti - Son Dakika
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Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti

14.04.2022 20:58
Pentagon: Rusya savaş gemisindeki patlamadan sonra Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın "Moskva" füze kruvazöründeki yangın sonrasında Karadeniz'in kuzeyindeki savaş gemilerini Ukrayna kıyılarından uzaklaştıracak şekilde güneye kaydırdığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın "Moskva" füze kruvazöründeki yangın sonrasında Karadeniz'in kuzeyindeki savaş gemilerini Ukrayna kıyılarından uzaklaştıracak şekilde güneye kaydırdığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşı üzerine bilgilendirmede bulunan Pentagon yetkili, Rus donanmasına bağlı Moskva füze kruvazöründeki yangına neyin sebep olduğunu henüz teyit edemediklerini söyledi.

Yetkili, "Kruvazörde patlama olduğunda Odessa'nın 60-65 deniz mili güneyindeydi. Bir çizgi çekecek olursanız tam güneyine düşüyordu." dedi.

Yangının halen söndürülemediğini ifade eden yetkili, füze kruvazörlerinde yangın ve patlama ihtimalinin her zaman bulunduğunu çünkü gemide özellikle de hava savunma kabiliyeti için oldukça fazla mühimmat bulunduğunu dile getirdi.

Pentagon yetkilisi, bu patlamanın aynı zamanda füze saldırısı gibi bir dış etmenden de kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek "Bahsettiğimiz menzil, yani 60 mil, Neptün füzelerinin etkili menzilinin dışında değil." diye konuştu.

Gemideki yangından sonra Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Rus savaş gemilerinin daha da güneye çekildiğini aktaran yetkili, "Yarım dizine civarındaki gemileri Karadeniz'in kuzeyindeydi. Tamamı kruvazörün etrafında değildi elbette. Karadeniz'in kuzeyine dağınık haldeydiler. Dolayısıyla olaydan sonra dört beş gemileri aslında kıyıya kruvazörden daha yakındı. Onlar şimdi daha da güneye 80 mil civarında çekildiler." ifadesini kullandı.

Yetkili, gemilerin son zamanlarda Odessa'ya yöneldiklerini de görmediklerini belirtti.

Rusya bir iki hafta içinde bazı hedeflerini gerçekleştirmek istiyor

Rusya'nın Donbas bölgesinde ne zaman büyük bir operasyon başlatacağı yönündeki bir soruya yanıt veren yetkili, Moskova'nın planları hakkında net bir bilgi sahibi olmadıklarını ancak Rus güçlerinin operasyon hazırlığı yapmaya devam ettiğini söyledi.

Yetkili, "Şu anda operasyon şu gün olacak şekilde kesin bir şey diyemem ama genel olarak Rusya'nın Donbas bölgesinde bazı fiziksel, elle tutulur hedeflerini bir iki hafta içinde gerçekleştirmek istediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Karadeniz, Pentagon, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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