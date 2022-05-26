Pentagon: Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde kazanımlarını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pentagon: Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde kazanımlarını artırıyor

26.05.2022 20:53
Pentagon: Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde kazanımlarını artırıyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığını ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığını ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığını belirtti.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda brifing veren üst düzey bir yetkili, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ilerleyişinin devam ettiğini söyledi. Yetkili, "Rusya'nın Slavyansk ve Kramatorsk'a yönelik ilerleme kaydettiğini değerlendiriyoruz. Çatışmalar devam etse de Rus kuvvetleri, Sivierodonetsk'in kuzey doğusunun büyük bir kısmını ele geçirdiğini değerlendiriyoruz." dedi.

Rus ordusunun Lyman kentini kontrol altına almak üzere Ukrayna güçleri ile çatışmaya devam ettiğini kaydeden yetkili, "Şimdi Sivierodonetsk ile Popazna arasındaki bölgelerde konuşlu Ukrayna birliklerinin birbiriyle bağlantılarını kesmeye yönelik bir çaba görüyoruz. Dolayısıyla bir çevreleme çabası diyebiliriz." diye konuştu.

Yetkili, coğrafi olarak küçük bir alan da olsa Rusların kazanımlarını artırdığını ve ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Rus ordusunun, lojistik ve komuta kontrol kabiliyetlerini iyileştirip iyileştirmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren yetkili, Rusya'nın askeri olarak daha küçük birlikler halinde ve küçük hedefler belirleyip buraları tek tek alma taktiğine yöneldiğini ancak halen doktrin olarak önce topçu atışı ile hedefleri yumuşatıp sonra askeri intikal gerçekleştirdiğini söyledi.

Yetkili, halen sayı ve ateş gücü bakımından Rusya'nın üstünlüğünün söz konusu olduğunu belirterek, 92 günlük savaşta Rusya'nın 1000 tank, 36 civarında savaş uçağı, 50'den fazla helikopter kaybettiğini açıkladı.

Yetkili, Rusya'nın halen Ukrayna'ya getirdiği ateş gücünün yüzde 80'ini koruduğunu belirtti.

Ukrayna'nın kıyı savunma ihtiyaçlarının bulunduğuna işaret eden yetkili, " Karadeniz'de üstünlük Rusya'da ve orada blokaj olduğu için Ukrayna'nın haklı olarak kıyı savunma kabiliyetlerine ihtiyacı var. Moskova gemisinin batırılmasından sonra kıyıya yaklaşan herhangi bir gemi görmedik henüz ama Rusya'nın blokajı başarılı bir şekilde devam ediyor. Ukraynalılar adına konuşmak istemem ama Rusya'nın, Karadeniz'deki limanların yakınlarına gemi sokmadan bloklayabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Yetkili, ABD ve Batı ülkelerinin yardımlarının Ukrayna'ya transferinin devam ettiğine dikkati çekti.

YORUMLAR
500
Dünya Sağlık Asamblesi'nde Rusya'ya 'sağlık merkezlerine saldırıları durdurma' çağrısı yapıldı Dünya Sağlık Asamblesi'nde Rusya'ya 'sağlık merkezlerine saldırıları durdurma' çağrısı yapıldı
Kaynak: AA

Pentagon, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon: Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde kazanımlarını artırıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:23 AK Partili Tayyar'dan "Atatürk benim kırmızı çizgimdir" diyen Mehmet Uçum'a tepki: Bu nasıl bir özgüven?
20:16 Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 21:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Pentagon: Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde kazanımlarını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement