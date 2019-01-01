Son Dakika Haberleri: Pentagon Sözcüsü Dana White Görevden Alındı

Pentagon Sözcüsü Dana White Görevden Alındı

1 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atandı.

Pentagon Sözcüsü Dana White Görevden Alındı, System.String[]
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atandı.

Uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü ve Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasıyla birlikte görevden alındı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 itibarıyla Charles E. Summers, Jr. Halka İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak göreve başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Summers, Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

White ise Twitter hesabı üzerinden "Bakan Mattis, askerlerimiz ve onları destekleyen tüm sivillerle birlikte hizmet etme fırsatını bana verdiği için bu yönetime müteşekkirim. Bu benim için ayrıcalık ve onurdu." paylaşımında bulundu.

Mattis tarafından göreve getirilen White'ın, Mattis'in yerine Bakanlığa vekalet eden Patrick Shanahan tarafından görevden alındığı ifade ediliyor.

Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine istifa etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon Sözcüsü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:44:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon Sözcüsü Dana White Görevden Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]