Pentagon: Suriye'de petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ABD askeri kalabilir
1 saat önce
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, SDG ile beraber bir grup Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının yakınında tutulmasının seçenekler arasında olduğunu söyledi.
Esper: "Petrol yataklarının IŞİD veya başka devletlerin kontrolüne geçmesini önlemek bu seçenek değerlendiriliyor"
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, SDG ile beraber bir grup Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının yakınında tutulmasının seçenekler arasında olduğunu söyledi.
Pentagon'un başındaki Esper, petrol yataklarının IŞİD veya başka devletlerin kontrolüne geçmesini önlemek bu seçeneğin masada olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48
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