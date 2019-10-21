Son Dakika Haberleri: Pentagon: Suriye'de petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ABD askeri kalabilir
Son Dakika Dünya Pentagon: Suriye'de petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ABD askeri kalabilir

Pentagon: Suriye'de petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ABD askeri kalabilir

1 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, SDG ile beraber bir grup Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının yakınında tutulmasının seçenekler arasında olduğunu söyledi. Esper: "Petrol yataklarının IŞİD veya başka devletlerin kontrolüne geçmesini önlemek bu seçenek değerlendiriliyor"

Pentagon: Suriye'de petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ABD askeri kalabilir, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, SDG ile beraber bir grup Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının yakınında tutulmasının seçenekler arasında olduğunu söyledi.


Pentagon'un başındaki Esper, petrol yataklarının IŞİD veya başka devletlerin kontrolüne geçmesini önlemek bu seçeneğin masada olduğunu söyledi.

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James Mattis, Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48 
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