Pentagon, Suriye'nin Kuzeydoğusunda Güvenli Bölge Kurmak İçin Uluslararası Bir Koalisyona Destek...
59 dakika önce
Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.
Pentagon, Suriye
'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:22 Kaynak: AA
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