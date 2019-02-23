Son Dakika Haberleri: Pentagon, Suriye'nin Kuzeydoğusunda Güvenli Bölge Kurmak İçin Uluslararası Bir Koalisyona Destek...

Pentagon, Suriye'nin Kuzeydoğusunda Güvenli Bölge Kurmak İçin Uluslararası Bir Koalisyona Destek...

59 dakika önce

Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.

Pentagon, Suriye'nin Kuzeydoğusunda Güvenli Bölge Kurmak İçin Uluslararası Bir Koalisyona Destek..., System.String[]
Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurmak için uluslararası bir koalisyona destek vermek üzere birkaç yüz asker bırakacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:22 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 02:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon, Suriye'nin Kuzeydoğusunda Güvenli Bölge Kurmak İçin Uluslararası Bir Koalisyona Destek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]