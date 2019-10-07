Son Dakika Haberleri: Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı
Son Dakika Ekonomi Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı

Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı

38 dakika önce

Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, System.String[]

Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:11 
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