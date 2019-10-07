Pentagon: Türkiye, Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı
38 dakika önce
Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.
Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:11
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