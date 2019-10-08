Pentagon: Türkiye tek taraflı hareket ediyor, askerler bölgeden çekildi
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'de tek taraflı hareket ettiğini, bu nedenle olası operasyon bölgesinden askerlerini çektiğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'de tek taraflı hareket ettiğini, bu nedenle olası operasyon bölgesinden askerlerini çektiğini duyurdu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyonla ilgili ABD'den yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Pentagon, Türkiye'nin 'tek taraflı hareket etmeyi seçmesi' nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerini olası operasyon bölgesinden çektiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:21
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