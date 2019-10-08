Son Dakika Haberleri: Pentagon: Türkiye tek taraflı hareket ediyor, askerler bölgeden çekildi
Son Dakika Dünya Pentagon: Türkiye tek taraflı hareket ediyor, askerler bölgeden çekildi

Pentagon: Türkiye tek taraflı hareket ediyor, askerler bölgeden çekildi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'de tek taraflı hareket ettiğini, bu nedenle olası operasyon bölgesinden askerlerini çektiğini duyurdu.

Pentagon: Türkiye tek taraflı hareket ediyor, askerler bölgeden çekildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'de tek taraflı hareket ettiğini, bu nedenle olası operasyon bölgesinden askerlerini çektiğini duyurdu.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyonla ilgili ABD'den yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Pentagon, Türkiye'nin 'tek taraflı hareket etmeyi seçmesi' nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerini olası operasyon bölgesinden çektiklerini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkentidir ama bunun değişmesi lazım
Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak ABD'ye yerleşen Aleyna Tilki'den ilk fotoğraf geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 00:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pentagon: Türkiye tek taraflı hareket ediyor, askerler bölgeden çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]