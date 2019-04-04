Son Dakika Haberleri: Pentagon, Türkiye'ye Teslimi Planlanan F-35'lerden Birinin Daha Arizona'daki Üsse Gönderildiğini,...

Pentagon, Türkiye'ye Teslimi Planlanan F-35'lerden Birinin Daha Arizona'daki Üsse Gönderildiğini,...

15 dakika önce

Pentagon, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerden birinin daha Arizona'daki üsse gönderildiğini, diğer uçağın ise yarın gönderileceğini açıkladı.

Pentagon, Türkiye'ye Teslimi Planlanan F-35'lerden Birinin Daha Arizona'daki Üsse Gönderildiğini,..., System.String[]
Pentagon, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerden birinin daha Arizona'daki üsse gönderildiğini, diğer uçağın ise yarın gönderileceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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