Pentagon, Türkiye'ye Teslimi Planlanan F-35'lerden Birinin Daha Arizona'daki Üsse Gönderildiğini,...
15 dakika önce
Pentagon, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerden birinin daha Arizona'daki üsse gönderildiğini, diğer uçağın ise yarın gönderileceğini açıkladı.
Pentagon, Türkiye
'ye teslimi planlanan F-35'lerden birinin daha Arizona'daki üsse gönderildiğini, diğer uçağın ise yarın gönderileceğini açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: AA
TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak
ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar
Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı
İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir