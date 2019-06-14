Son Dakika Haberleri: Pentagon: 'Türkiye'yle İlişkilerimiz Sadece F-35'ten İbaret Değil'
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Pentagon: 'Türkiye'yle İlişkilerimiz Sadece F-35'ten İbaret Değil'

3 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye'yle Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD'nin "stratejik ortağı" Türkiye'yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı.

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ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye'yle Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirterek, ABD'nin "stratejik ortağı" Türkiye'yle ilişkisine çok değer verdiğini vurguladı.
Pentagon: 'Türkiye'yle İlişkilerimiz Sadece F-35'ten İbaret Değil'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:02 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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