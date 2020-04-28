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Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı
7 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
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28.04.2020 19:24:33. #1.13#
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