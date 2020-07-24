Pentagon, UFO ile ilgili bulguları her 6 ayda bir açıklayacak - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), her 6 ayda bir UFO (Tanımlanamayan uçan obje) ile ilgili bulguları kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),UFO'larla ilgili son aldığı karara göre her 6 ayda bir araştırmaları ve elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşacak. Yetkililer, araştırmaların UFO'larla ilgili kanıtlar sunmasını umut etmesine rağmen odak noktasının başka bir ülkeden kendilerine ait olmayan ve tehdit unsuru oluşturabilecek havacılık teknolojilerini kullanıp kullanılmadığını öğrenmek. Senatör Marco Rubio yaptığı açıklamada ülkenin askeri üsleri üzerinde kimliği belirsiz uçakların raporlarından endişe ettiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 28 Nisan'da 2004 ve 2015 yılları arasında deniz kuvvetlerine bağlı pilotlarca çekilmiş üç UFO videosu yayınlamış ve FLIR, GIMBAL ve GOFAST olarak isimlendirilmişti.

(İHA)