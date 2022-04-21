Pentagon Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık silah yardımının detaylarını paylaştı - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni açıkladığı 800 milyon dolarlık Ukrayna silah yardımı paketinde obüs topları, 121'den fazla insansız hava aracı, top mermileri, taktik araçlar ve yedek parçalar yer aldığını açıkladı.

Kirby, Biden'ın açıkladığı 800 milyon dolarlık yardımın ABD ordusunun stoklarından alınan sekizinci paket olduğunu açıkladı.

Bu yardımın özellikle de Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'nın başlattığı yeni taarruza karşı kritik öneme sahip olduğunu aktaran Kirby, "Pakette 72 adet 155 mm obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 mm obüsleri çekmek için 72 taktik araç, 121'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi, diğer saha ekipmanı ve yedek parçalar bulunuyor." dedi.

Kirby, bu askeri yardımın, 13 Nisan'da duyurulan 18 adet 155 mm obüs topları ile birlikte, beş taburu donatmaya yetecek kadar top sistemi sağlamış olacağını belirtti.

Biden'ın göreve başlamasından bu yana Ukrayna'ya 4 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Kirby, bu miktarın 3,4 milyar dolarının Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal girişiminden beri yapıldığını belirtti.