Pentagon, Ukrayna'ya yeni yardımın detayını paylaştı: Listede helikopter ve obüsler var - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Ukrayna'ya verilecek 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde, daha önce Afganistan için ayrılan Mi-17 helikopterlerin yanı sıra obüs top sistemlerinin de olduğunu açıkladı.

Biden'ın Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıklaması üzerine, Pentagon yardım paketinin detaylarını duyurdu.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Kirby, yardım paketinde şu silah ve malzemelerin yer aldığını belirtti:

"18 obüs top sistemi, 10 AN/TPQ 36 topçu ateşine karşı koyma radarı, 2 AN/MPQ 64 hava gözetleme radarı, 300 Switchblade taktik insansız hava aracı, 500 Javeline füzeleri, 200 M113 Zırhı Personel Taşıyıcı, 100 Zırhlı Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç, 11 Mi-17 helikopter, İnsansız Sahil Güvenlik Araçları, Kimyasal, Biyolojik Radyolojik, Nükleer koruma ekipmanı, tıbbi malzeme, 30 bin zırh ve miğfer, 2000 optik ve lazer mesafe ölçer, C4 patlayıcı ve bariyer temizleme ekipmanı, M18A1 Claymore anti-personel mühimmatı"

Kirby, listedeki 11 Mi-17 helikopterin daha önce Afganistan için ayrıldığını ancak Afganistan'dan tamamen çekildikleri için bu helikopterlerin Ukrayna'ya verileceğini söyledi.

Sözcü, geçen aylarda da Ukrayna'ya 5 Mi-17 helikopteri sağladıklarını ifade etti.

Henüz bu sistemlerle ilgili Ukrayna ordusuna nasıl eğitim vereceklerine ve bu eğitimlere kaç ABD askerinin katılacağına karar vermediklerini belirten Kirby, Ukraynalıların çoğu sistemi tanıdığını ancak top sistemleri ile hava gözetleme radarları için biraz daha eğitim verilmesi gerekeceğini dile getirdi.

Top sistemlerinin verilmesine ilişkin Kirby, "Rus güçlerinin uzun menzilli füze ve topları Ukraynalılara karşı kullandığını gördük. Benzer bir sistemi Ukrayna'ya tedarik ederek durumu biraz eşitlemeye yardımcı olmak istedik. Bu, aslında gelecek olan savaş konusunda Ukrayna'ya olabildiğince avantaj sağlamak." dedi.

Kirby, yardımların hangi ülkeler üzerinden gideceğine henüz karar vermediklerini ifade ederek, sevkiyatın ABD askerlerinin bulunduğu ülkeler üzerinden birden çok noktadan sağlanacağını kaydetti.