Pentagon'un Endonezya'da 2002 ve 2003'teki saldırıların şüphelilerini askeri mahkemeye sevk ettiği iddiası - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Endonezya'da 2002 ve 2003 yıllarında 214 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili Guantanamo hapishanesinde tutuklu bulunan 3 kişiyi yargılanmak üzere askeri mahkemeye sevk ettiği ileri sürüldü.

Associated Press (AP) haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Pentagon Hukuk Müşavirliğinin, 17 yıldır Guantanamo'da tutuklu Endonezya asıllı Encep Nurjaman ve Malezya asıllı Muhammed Nazir Bin Lep ile Muhammed Farik Bin Amin'in askeri mahkemedeki yargılanma sürecini başlatacağı iddia edildi.

Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından söz konusu şüphelilerin iddia edildiği üzere askeri mahkemeye sevki dikkati çekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Haziran 2017'de bu kişilere karşı hazırlanan iddianame reddedilmişti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu Avustralyalı turist 22 ülkeden 202 kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki otelin dışında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmiş, 150 kişi yaralanmıştı.