Pentagon üst düzey yetkilisinden Ukrayna'da uçuşa yasak bölge yorumu Açıklaması - Son Dakika
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Pentagon üst düzey yetkilisinden Ukrayna'da uçuşa yasak bölge yorumu Açıklaması

08.03.2022 21:29
Pentagon üst düzey yetkilisinden Ukrayna'da uçuşa yasak bölge yorumu Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna topraklarının büyük kısmının zaten Rusya'nın balistik füze kabiliyetinin menzilinde olduğunu belirterek, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin zor olacağını ima etti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna topraklarının büyük kısmının zaten Rusya'nın balistik füze kabiliyetinin menzilinde olduğunu belirterek, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin zor olacağını ima etti.

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, bugün itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya 670'den fazla füze fırlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu füzelerin neredeyse yarısı Rusya'dan atıldı. Diğer yarısı büyük ölçüde Ukrayna içinden. Bazıları Belarus'tan geldi. Karadeniz'den 6 füze fırlatıldı. Yani Ukrayna'ya atılan füzelerin büyük kısmı Rusya'dan ya da aslında Ukrayna'nın içinden atılıyor ve bu da sizin için en azından vurgulamak istediğim bir unsuru gündeme getiriyor. Biliyorsunuz, halen hakkında duyumlar almaya devam ettiğim olası bir uçuşa yasak bölge konusu var. Bence Ukrayna'nın topraklarının tamamının neredeyse şu veya bu şekilde Rus füze kabiliyetinin şemsiyesi altında olduğunu hatırlatmak önemli. Kuzeyden ve güneyden Ukrayna'nın hava sahasının çoğu Rus füze kabiliyetinin şemsiyesi altında ve bence bu üzerinde durulması gereken önemli bir nokta."

Rusya'nın bu denli önemli füze kabiliyetine sahip olmasına rağmen Ukrayna hava sahasında halen üstünlük sağlayamadığını ve Ukrayna ordusunun hava ve füze savunma gücünü koruduğunu kaydetti.

Yetkili, "Ukrayna'nın özellikle kuzeyde Rusları yavaşlatmaya yönelik direniş çabalarını görmeye devam ediyoruz. Kiev'in yakınında Rus kuvvetlerinin kuzeyde ve kuzeybatıda şehir merkezine yaklaşamadığını görüyoruz." dedi.

Odessa'ya henüz herhangi bir çıkarma olmadığını kaydeden yetkili, kuzeydoğuda ve Kırım'dan güneybatıya devam eden Rus güçlerinin belirli ölçüde ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Yetkili, Rusya'nın güçlerinin yüzde yüzünü Ukrayna topraklarına soktuğunu ancak muharebe gücünün yaklaşık yüzde 5'ini kaybettiğini kaydetti.

YORUMLAR
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Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi. Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi. Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı Pentagon'a göre, Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı

Pentagon, Ukrayna, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pentagon üst düzey yetkilisinden Ukrayna'da uçuşa yasak bölge yorumu Açıklaması - Son Dakika


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