Pentagon Ypg/pkk'ya Verilen Silahlar Konusunda Sessiz
2 saat önce
Suriye'den çekilme hazırlığına giren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınması sorusuna net bir cevap vermedi.
Suriye
'den çekilme hazırlığına giren ABD
Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü YPG/ PKK
'ya verilen silahların geri alınması sorusuna net bir cevap vermedi. Pentagon Sözcüsü
Binbaşı Sean Robertson, AA muhabirinin, Suriye'de YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında, SDF'in (YPG/PKK) bölgede DEAŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, "SDF'ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk." ifadelerini kullandı.
Kendisine ikinci kez yöneltilen soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye'den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:11 Kaynak: AA
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