Pentatlon Federasyonu ile protokol imzalandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Fethiye'de 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde Biathle-Triathle Türkiye Kupası'nı gerçekleştirmek üzere Fethiye Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı.



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde Fethiye'de 'Biathle – Triathle Türkiye Kupası' düzenlemeye hazırlanıyor. TMPF yetkilileri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile 2 Mart'ta yapılan ön görüşme sonrasında bir işbirliği protokolü imzaladı.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile 2 Mart'ta yapılan toplantıya TMPF Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, TMPF Teknik Kurul Üyesi Feyyaz Velidedeoğlu ve TMPF İdari personeli Mehmet Faruk Aydın katılım gösterdi. Toplantının ardından işbirliğine yönelik açıklama yapan TMPF Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile yaptıkları ön görüşme sonrasında işbirliği protokolüne imza attıklarını söyledi. Baş, yapılan işbirliği ile modern pentatlon sporunun alt branşlarından biathle ve triathle alanında yapılacak Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak Fethiye'de modern pentatlon sporunu tanıtma fırsatı yakalayacaklarını söyledi ve desteklerinden dolayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür etti.



Nisan ayında Fethiye'de gerçekleştirilecek Biathle – Triathle Türkiye Kupası'na, U11, U13, U15, U17, U19, Gençler, Büyükler ve Masterlar kategorisinde yarışacak 750 sporcunun katılım göstermesi bekleniyor. - MUĞLA