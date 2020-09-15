Pentatlonda online aday hakem kursu, 306 adayın katılımıyla tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun online olarak düzenlediği 'Aday Hakem Kursu', 306 aday hakemin katılımıyla tamamlandı. TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu sayede il bazındaki etkinliklerin daha da artacağı mesajı verdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun (TMPF) 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde online olarak düzenlediği 'Aday Hakem Kursu' tamamlandı. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen aday hakem kursuna 306 kişi katılım gösterdi. Kurs açılışında konuşan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, modern pentatlonun ülkede gelişmesi ve yaygınlaşmasında insan kaynağının önemli bir unsur olduğunun altını çizdi ve "Ailemiz büyüyor. Sizlerin katılımıyla çok daha büyük bir aile olacağız. Bundan sonraki süreçte sizlerin de desteğiyle daha sağlam yere basacağız. Farklı illerde hakemlerimizin olması daha fazla faaliyet yapmak için önemli. Bu bağlamda farklı illerden ve bölgelerden aday hakemliğine çok sayıda başvuru gelmiş olması bizleri mutlu etti. Bu sayede Türkiye'nin her yerinde etkinlik gerçekleştirme imkanımız olacak ve yere daha sağlam basacağız" dedi.

"Yerli ve milli lazer silah ile sporumuz gelişecek"

Online hakem kursuna gösterilen ilginin federasyonun son yıllarda yaptığı işlerin ve attığı adımların göstergesi olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Çakır, modern pentatlon sporunun Türkiye'nin 81 ilinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, bu noktada illerde yapılacak müsabakalarda hakemlerin önemli bir rolü olduğuna vurgu yaptı. Federasyonun son yıllarda yerli ve milli lazer silahı ve hedefi üretilmesi konusunda önemli bir adım attığını belirten Çakır, "Yerli ve milli lazer silahı ve hedefinin ülkemizde üretilmesiyle birlikte modern pentatlon sporunun altyapısının geliştirilmesi noktasında önemli bir yol katetmiş olacağız. Bu sayede illerimizde daha fazla ekipmanımız olacak ve bize bölgesel bazlı etkinlikler gerçekleştirme olanağı sunacak" şeklinde konuştu.

A'dan Z'ye modern pentatlon hakemliği

TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz ve TMPF Merkez Hakem Kurulu üyesi Mehmet Öztürk tarafından verilen Aday Hakem Kursu'nda; aday hakemlere 'Hakem Kurs Prensipleri', 'Modern Pentatlonun Tanımı', 'Federasyon Başkanı Seçimi ve Görevleri', 'TMPF İl Temsilcisi Seçimi ve Görevleri', 'Hakem Statüleri ve Kategorileri', 'Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları', 'Yüzme Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Laser Run Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Eskrim Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Binicilik Kuralları ve Puanlama Sistemleri', 'Biathle Yarışma Kuralları', 'Triathle Yarışma Kuralları', 'Masterlar Etkinlik Kuralları', 'Okul Biatlonu Yarışma Kuralları' başlıkları üzerinden eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından kursa katılım gösteren adaylara online bir sınav yapıldı. - İSTANBUL