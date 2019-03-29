Son Dakika Haberleri: Penti, SAP iş birliği ile gücünü globale taşıyor

Penti, SAP iş birliği ile gücünü globale taşıyor

19 dakika önce

Penti, global marka olma yolunda oluşturduğu strateji doğrultusunda SAP'nin yeni nesil moda çözümünü uygulamaya geçirerek bir ilke daha imza attı.

Penti, SAP iş birliği ile gücünü globale taşıyor, System.String[]
Penti, global marka olma yolunda oluşturduğu strateji doğrultusunda SAP'nin yeni nesil moda çözümünü uygulamaya geçirerek bir ilke daha imza attı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:17 

Ekonomi
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