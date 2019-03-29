Penti, SAP iş birliği ile gücünü globale taşıyor
19 dakika önce
Penti, global marka olma yolunda oluşturduğu strateji doğrultusunda SAP'nin yeni nesil moda çözümünü uygulamaya geçirerek bir ilke daha imza attı.
Penti, global marka olma yolunda oluşturduğu strateji doğrultusunda SAP'nin yeni nesil moda çözümünü uygulamaya geçirerek bir ilke daha imza attı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:17
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