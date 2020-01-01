Pep Guardiola, Carlo Ancelotti'yi ağırlayacak! Everton'ın iddaa'da galibiyetine...

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MANCHESTER CITY - EVERTON



Sheffield United engelini 2-0'la geçen Manchester City'de, kaleci Ederson'un cezası bitiyor ve yeniden eldivenlerini giyecek.



John Stones ve David Silva'nın durumları maç saati netleşecek, Laporte ve Sane'nin sakatlıkları sürüyor.



Arka arkaya yapılan maçlar, Pep Guardiola'yı rotasyona zorlayabilir. Eric Garcia ve Joao Cancelo gibi çok tercih edilmeyen isimleri sürpriz bir şekilde ilk 11'de görebiliriz...



Everton cephesinde ise Alex Iwobi ve Andre Gomes sakat, Schneiderlin'in durumu şüpheli.



Carlo Ancelotti, Sidibe ve Digne'yi sanki 5'li bir savunma kurgusunda oynar gibi izlettirdi, Manchester City karşısında da benzer bir taktikle sahaya çıkmaları şaşırtıcı olmaz.



