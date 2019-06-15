Son Dakika Haberleri: PEP GUARDIOLA JUDGES FREESTYLE BATTLE World Tour Grand Finale
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PEP GUARDIOLA JUDGES FREESTYLE BATTLE World Tour Grand Finale

36 dakika önce

Who will be crowned ultimate Freestyle World Tour Champion!? Andrew and Tobias battle it out in front of Pep Guardiola!

Who will be crowned ultimate Freestyle World Tour Champion!? Andrew and Tobias battle it out in front of Pep Guardiola!
PEP GUARDIOLA JUDGES FREESTYLE BATTLE World Tour Grand Finale
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:06 
Josep Guardiola, Spor
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