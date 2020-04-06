Pep Guardiola'nın annesi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.



Guardiola'nın annesi Dolors, eski bir satış asistanıydı. Bir duvar ustası olan Valenti ile evliliklerinden Guardiola dışında 3 çocukları daha olmuştu.



İşte Manchester City'nin açıklaması;



"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz."



