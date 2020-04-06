Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.