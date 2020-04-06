Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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Pep Guardiola'nın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, İspanya'nın Barselona kentinde hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:24 Kaynak: AA
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