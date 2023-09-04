Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi

Avrupa kupalarının listesinin gönderilmesine saatler kala Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Nicolas Pepe'yi renklerine bağlıyor.

PARİS'TE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak daha sonra fikrinin değiştiği belirtildi. Fransız futbolcunun Paris'te sağlık kontrollerinden geçirildiği ve kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atacağı öne sürüldü.

48 KEZ SKORA KATKI SAĞLADI

Premier Lig devi Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euroya Lille'den kadrosuna kattığı Pepe, 112 resmi maçta, 27 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.