Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi

Son Güncelleme: 04.09.2023 15:53

Beşiktaş, Arsenal'den Pepe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların futbolcuyu Paris'te sağlık kontrolünden geçirdiği ve Avrupa kupaları listesine yetiştirmek için kısa süre içerisinde resmi imzayı attıracağı iddia edildi. Pepe, Lille'den Arsenal'e 2019 yılında 90 milyon euroya transfer olmuştu.

Avrupa kupalarının listesinin gönderilmesine saatler kala Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Nicolas Pepe'yi renklerine bağlıyor.

PARİS'TE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak daha sonra fikrinin değiştiği belirtildi. Fransız futbolcunun Paris'te sağlık kontrollerinden geçirildiği ve kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atacağı öne sürüldü.

Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi

48 KEZ SKORA KATKI SAĞLADI

Premier Lig devi Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euroya Lille'den kadrosuna kattığı Pepe, 112 resmi maçta, 27 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pepe'nin Beşiktaş'a imzası an meselesi! 90 milyon euroluk yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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