Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği - Son Dakika

Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği

23.10.2020 09:01
Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği, System.String[]

AİLELERİN ve çocuklarının uzaktan eğitim döneminde derslerine adapte olabilmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak için hazırlanan 'evde okul' eki her hafta sonu Milliyet'le ücretsiz.

AİLELERİN ve çocuklarının uzaktan eğitim döneminde derslerine adapte olabilmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak için hazırlanan 'evde okul' eki her hafta sonu Milliyet'le ücretsiz. Pepe'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç'in koordinatörlüğünde uzman eğitimci, psikolog ve pedagolar desteği ile hazırlanan ek, pandemi sürecinde çocuklar için önemli bir kaynak olmayı hedefliyor.

Pepe'nin yaratıcı Ayşe Şule Bilgiç'in koordinatörlüğünde; Eğitim Bilimci-Yazar Özgür Bolat, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Uzm. Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, Klinik Spor Psikoloğu Seren A. Özdurulmuş, Prof. Dr. Sinan Canan, Eğitimci Yazar Bahar Eriş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa üstün zekalıların eğitimi Öğr. Üyesi Ayça Köksal gibi birbirinden önemli uzmanların yazılarının yer aldığı 'evde okul' eki, evde eğitim döneminde ailelere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Düşyeri Platformu olarak 'çocuklar için nasıl faydalı oluruz' sorusundan hareketle yola çıktıklarını anlatan Ayşe Şule Bilgiç, "Bu projeyi 'onların evlerine nasıl sokabiliriz?' diye düşledik. Bu düş birtakım eğitim gönüllüsünün bir araya gelip çocukların evde kaldığı süreçleri en eğlenceli ve en verimli halde nasıl eğitimselleştirebiliriz? sorusuna cevap arayışıydı. Bu sorunun cevabını eğlenceli bir müfredat yapmakta bulduk. MEB müfredatıyla tamamen uyumlu, haftanın 5 günü, günde sadece yarım saate alacak, tüm müfredata bağlı kalabileceğiniz, çocuğun tüm kazanımlarını, yerine getirecek, harika, eğlenceli, bir rehber düşledik" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATIYLA UYUMLU BİR EK

Milliyet gazetesi ile gerçekleştirilen iş birliğine dikkat çeken Bilgiç, "Bu bizim için çok heyecan vericiydi. Çünkü evlere tek tek girmek uzmanlık istiyordu. Milliyet'in o gücüyle Düşyeri'nin gücü birleştiğinde biz onların her hafta sonu evlerine girer hale geldik. Müthiş güzel bir düş gerçek oldu. Ana amacımız okula gidemeyen çocukların eğitimini desteklemek. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu, bu müfredatın üzerinde kazanımları olan haftanın 5 günü uygulandığında bir eğitim müfredatı bütünselliği içinde çocuğun akademik gelişimine katkıda bulunan bir müfredatımız var. 2 tane ekimiz var biri anaokulu diğeri ilkokul. Anaokulunda ebeveynle beraber bir yetişkin eşliğinde çocuğun 5 gün boyunca birtakım etkinlik ve oyunlar tasarladık. Bunların tamamı ise eğitim amaçlı ve hepsinin bir kazananı var. Aslında bugün eğitimin gelmesi gereken nokta bu. Çünkü çocuktan bahsediyoruz ve çocuk oyunla öğrendiğinde daha kalıcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNU CİDDİYE ALMAYAN YETİŞKİNLERİN OKUMASI YASAKTIR"

Düşyeri müfredatının tamamen oyun ve hikayeleştirme üzerine kurulduğunu anlatan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Müfredatın içerisinde çocuğun pek çok gelişim alanını ve eğitim kuramları eşliğinde takip edeceğiniz şekilde planladık. Sadece her hafta sonu alıp haftanın 5 günü uygulamanız yeterli. Biz bilimin içindeki bilgileri bakımverenlerin günlük hayat içinde işlevsel olarak kullanabilecekleri hale çeviriyoruz. Buna Düşyeri Pedagojisi diyoruz. Projede önemli isimler var. Bu isimlerin hepsi bugün evde okul projesine destek veriyorlar. Bunların içerisinde değerli dostum Özgür Bolat, değerli hocam Doğan Cüceloğlu, Belma Tuğrul, Klinik Psikoloji alanında uzman Yasemin Meriç, Ayça Köksal, çeşitli akademisyen ve eğitim bilimciler, davranış bilimciler var. Her sayıda yeni isimler katlı sağlamak için bizimle olacak. 'Bu gazeteyi oyunu ciddiye almayan yetişkinlerin okuması tehlikeli ve yasaktır' diyoruz."

HEDEF EVDE OKUL MEZUNLARI

Projenin mezunları olmasını hedeflediklerini de belirten Ayşe Şule Bilgiç, "Biz açıkçası evde okul mezunları düşlüyoruz. Bu gerçekten bir eğitim sistemi. Eğlenceli ve her hafta basit bir şekilde uygulanabilecek bir sistem. Eğitimi gözümüzde büyütmüş ve gözümüzde karmaşık hale getirmiş durumdayız. Biz bunu evde okulla basitleştiriyoruz. Umuyoruz ki pek çok çocuk bu okuldan mezun olacak" ifadelerini kullandı.

Anaokulu ve İlkokul Milli Eğitim Müfredatına uyumlu, evde kolaylıkla uygulayabilecek içeriklerle, oyunla öğrenme aktiviteleri ile desteklenmiş, eğlenceli ve eğitici Düşyeri Müfredatı ile hazırlanmış "evde okul" eki her hafta sonu Milliyet'le ücretsiz okurlarla buluşacak. Her Cumartesi "Okul Öncesi Evde Okul", Her Pazar "İlkokul Evde Okul" eki olacak.


Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği
Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği
Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği
Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği

Milliyet, oyunlar, Pepe, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pepe'nin yaratıcısından uzaktan eğitime 'evde okul' desteği - Son Dakika

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