Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

21.03.2022 21:53
Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Korona virüse yakalanan Portekizli futbolcu Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Korona virüse yakalanan Portekizli futbolcu Pepe, Portekiz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli futbolcu A Milli Takım'a karşı forma giyemeyecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Portekiz'de korona virüs şoku yaşanıyor. Portekiz Milli Takımı'nda deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı ve kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yıldız futbolcunun ay-yıldızlılarla oynayacağı mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.

Kamp kadrosundan çıkarılan 39 yaşındaki stoperin yerine Lille'de forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Tiago Djalo dahil edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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