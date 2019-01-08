Pepe Yeniden Porto'da
1 saat önce
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, eski kulübü Porto ile mukavele imzaladı.
Beşiktaş
ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, eski kulübü Porto
ile mukavele imzaladı.
Beşiktaş ile geçtiğimiz günlerde yollarını anlaşarak ayıran Portekizli yıldız Pepe, Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. 2007 yılında Porto'dan Real Madrid
'e transfer olan Portekizli savunmacı, tam 12 yıl sonra eski kulübüne tekrar döndü.
Pepe, Beşiktaş formasıyla 52 maçta görev almış ve çıktığı maçlarda 7 gol, 3 asistlik performansa imza atmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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