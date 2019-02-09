Pepee'nin Yaratıcısı: 'Hiçbir Şey İmkânsız Değildir'

Düşyeri'nin kurucusu, senarist, eğitim bilimci ve yazar Ayşe Şule Bilgiç, Tea&Talk Yaşamdan Dersler Söyleşi Günleri kapsamında Academy 1418 öğrencileriyle bir araya geldi. Academy 1418 Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide etkileyici girişimcilik hikâyesini paylaşan Bilgiç, 'Her sabah uyanmak için kendinize bir neden bulun. Bu neden sizi siz yapacak nedenlerden bir tanesidir. Sizi neyin mutlu edeceğini yalnızca siz bulabilirsiniz. Bunun için de o siz dediğiniz kişiyi tanımanız gerek' dedi.

"ÇEVREMİZDEKİLER HEP 'YAPAMAZSIN' DİYOR"

Bugün ülke sınırlarını aşarak dünyaya açılan 'Pepee'yi yaratırken çevresindeki hiç kimsenin kendisine ve bu işin başarılı olacağına inanmadığını anlatan Bilgiç; 'Çevremizdekiler bize hep 'yapamazsın' diyor, çevren yoksa yapamazsın, paran yoksa yapamazsın, biri önünü açmazsa yapamazsın… Hayat hep böyle ezberlerle dolu. Oysaki şunu sakın unutmayın; siz gerçekten isterseniz ve o isteğiniz için bedel ödemeye razıysanız, bu dünyada hiçbir şey imkânsız değildir. Her insanın başarabilme potansiyeli vardır. İnanmak ile inanmamak arasındaki tercihimizle potansiyelimizi ya aşağıya çekeriz ya da yukarı çıkar başarırız' diye konuştu.

Öğrencilere, yaşamlarında her zaman mücadele olacağını ifade eden Bilgiç, 'Herkes girişimci olmak zorunda değil ama siz bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsanız hayatın size girişeceğinden hiç şüphe etmeyin. Eğer bunu kaldırma cesaretiniz yoksa girişimcilik size göre olmayabilir' dedi. Pepee'yi yaparken üç kere dibi gördüğünü, ancak asla vazgeçmeyerek yeniden ayağa kalktığını anlatan Bilgiç, cesaret ve ilham veren konuşmasıyla öğrencilerden büyük beğeni topladı. Bilgiç, öğrencilerle hep bir ağızdan Pepee şarkısını söylemeyi de ihmal etmezken, söyleşinin sonunda Kurumsal Kalite Direktörü Dilay Şahinkaya, başarılı yazara harika paylaşımlarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.