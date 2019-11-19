Son Dakika Haberleri: Pepee TV, çocuklara ara tatilde 'Atatürk İlkelerini' anlatacak
Son Dakika Güncel Pepee TV, çocuklara ara tatilde 'Atatürk İlkelerini' anlatacak - Son Dakika

Pepee TV, çocuklara ara tatilde 'Atatürk İlkelerini' anlatacak

6 saat önce

Yerli dijital çocuk platformu Pepee TV, ara tatilde çocuklara 'Atatürk İlkelerini' anlatacak.

Pepee TV, çocuklara ara tatilde 'Atatürk İlkelerini' anlatacak, System.String[]

Yerli dijital çocuk platformu Pepee TV, ara tatilde çocuklara 'Atatürk İlkelerini' anlatacak.


Türkiye'nin ilk dijital çocuk platformu Pepee TV, içeriğini zenginleştirmeye okulların ara tatile girdiği dönemde de devam ediyor. Yayına başladığı Mayıs ayından bu yana izlenme rekorları kırarak çocuklar ve ebeveynlerin favori kanalı haline gelen Pepee TV, şimdide çocuklara Atatürk ilkelerini öğretecek. Çocuklar, ara tatil boyunca Atatürk ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık konularını Pepee TV'yi izleyerek öğrenecekler. Eğlenerek öğrenme imkanını sunan Pepee TV, 'Atatürk İlkeleri' videolarını Atatürk Haftası nedeniyle özel olarak hazırladığı bildirildi.


Ara tatilde Pepee TV'de yeni içerikler


Yapılan bilgilendirmede; Pepee TV, ilk ara tatilde yeni içeriklerle de çocuklara eğlence ve öğrenme imkanı sunacak. Yeni içerikler dahilinde doğallığı ve neşesiyle mutluluk veren Heidi'nin yeni maceraları, mücadeleyi, yaşamı ve arkadaşlarını çok seven Arı Maya, oyun bulmayı ve sorun çözmeyi seven iki kafadar Leliko, akrabaları ile birlikte yaşamı keşfeden, maceradan maceraya atılan RGG Ayas, düş gücü çok yüksek ve sürekli bir serüven içinde olan Hapur Hupur Oli, biricik kardeşi ve oyun arkadaşıyla serüvenden serüvene koşan Stella ve Sam'in en yeni bölümleri izleyicilere sunulacak.


Ayrıca, ara tatil boyunca, Pepee'nin ve RGG Ayas'ın sinema filmleri de 'keşke paketi'nden izlenebilecek. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
Yamaç ve Azer'in dövüş sahnesi Çukur'a damga vurdu Tecavüz görüntüleriyle fuhuşa zorlanan kadın, yazışmaları delil olarak sundu Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pepee TV, çocuklara ara tatilde 'Atatürk İlkelerini' anlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]