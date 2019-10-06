PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı
18 dakika önce
PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.
PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:21
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