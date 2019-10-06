Son Dakika Haberleri: PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı
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PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

18 dakika önce

PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı, System.String[]

PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

PepsiCo, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:21 
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