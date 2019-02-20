Pepsico'nun 2018 Finansal Sonuçları Beklentileri Aştı

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olan PepsiCo, 2018 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Net gelirini bir önceki seneye göre %1,8 oranında artırarak 64,6 milyar dolara yükselten PepsiCo, yıl sonu hedeflerini tutturduğunu ve hatta hedeflerin üzerine çıktığını bildirdi. PepsiCo, %3,7'lik organik ciro büyümesi ile de yılın önceki çeyreklerinde gösterdiği başarılı performansı sürdürmüş oldu.

Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi organik ciro büyümesinde rekor

PepsiCo, Türkiye'nin de parçası olduğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi'nde (ESSA) %7 organik ciro artışı ile 2009 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. Yine ESSA bölgesinde toplam gelirini %4 artırarak 11,5 milyar dolara çıkaran PepsiCo'nun, bu bölgedeki faaliyet kârı ise %4'lik artışla 1,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Bölgede hem içeçek hem de yiyecek faaliyetlerinde güçlü sonuçların elde edilmesine, Türkiye operasyonu da önemli bir katkı sağladı. 2019 yılına ilişkin öngörüde bulunan şirket, 2018'deki büyümeye benzer şekilde yaklaşık %4 oranında yıllık organik ciro büyümesi beklediğini açıkladı.

"İşimizin genel görünümüyle ilgili heyecanlıyız"

Sonuçları değerlendiren PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ramon Laguarta, "Dördüncü çeyrek ve 2018 yılının tamamında elde ettiğimiz sonuçlardan memnuniyet duyuyoruz. 2018, yılın başında belirlediğimiz finansal hedeflerin her birini karşıladığımız veya aştığımız bir yıl oldu. Uluslararası faaliyetlerimiz çerçevesinde Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi çok iyi bir performans sergilemeyi sürdürdü. Bunun yanı sıra, işimizin genel görünümü ile ilgili de heyecanlıyız. Geniş ve büyüyen katogorilerde iyi konumlandırılmış ve yıllar içinde bunlara ilişkin güçlü yetenekler geliştirmiş durumdayız. 2019'da, yıla girerken sahip olduğumuz ivmeden yararlanmayı ve gelecek yıllarda başarı yolunda pozisyonumuzu daha da güçlendirecek yeteneklere yatırım yapmaya devam etmeyi amaçlıyoruz, " dedi.