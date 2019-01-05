PepsiCo Türkiye'deki 6'ncı fabrikasını açtı
31 dakika önce
Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye'deki altıncı fabrikasını Manisa'da açtı.
Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo
, Türkiye
'deki altıncı fabrikasını Manisa
'da açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:55
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