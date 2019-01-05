Son Dakika Haberleri: PepsiCo Türkiye'deki 6'ncı fabrikasını açtı

PepsiCo Türkiye'deki 6'ncı fabrikasını açtı

31 dakika önce

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye'deki altıncı fabrikasını Manisa'da açtı.

PepsiCo Türkiye'deki 6'ncı fabrikasını açtı, System.String[]
Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye'deki altıncı fabrikasını Manisa'da açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:55 

Manisa, PepsiCo, Türkiye, Ekonomi
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