Pera'da A Capella" Konserleri Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu'nu Ağırlıyor
1 saat önce
Pera Müzesi'nde devam eden "Pera'da A Capella" konser serisi Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu'nun gerçekleştireceği performans ile devam ediyor.
Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem'in sanat yönetmenliğinde düzenlenen konser, 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlıyor. Konser öncesi gerçekleştirilen söyleşi, Gürcü halk şarkılarına odaklanıyor.
Pera Müzesi'nde devam eden "Pera'da A Capella" konser serisi, üçüncü performansında Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu'nu ağırlıyor. Şefliğini İberya Özkan Melaşvili'nin yaptığı koro, Gürcü halk müziği yanı sıra, geleneksel çok sesli Kafkas halk şarkılarını da repertuarında bulunduruyor. Koro, Gürcü müziğindeki polifonik ve armonik yapıyı Anadolu şarkılarına taşımasıyla öne çıkıyor. 23 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak konser öncesi gerçekleştirilen "Atölyede Sohbet" etkinliği, koro şefi İberya Özkan Melaşvili ve koristleri sınırlı sayıda müziksever ile buluşturuyor.
"Pera'da A Capella" konser serisi kapsamında REZONANS 13 Nisan'da, SİRENE 18 Mayıs'ta sahne alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:36 Kaynak: Bültenler
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