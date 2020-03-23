Pera Film'den online kısa film seçkisi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pera Film'den online kısa film seçkisi - Son Dakika Magazin

Pera Film'den online kısa film seçkisi

6 saat önce

"Evde Tek Başına" adlı program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

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"Evde Tek Başına" adlı program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Gündelik yaşam pratikleriyle, etkisinden çıkılamayan duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filme, Pera Müzesi web sitesinden ulaşılabilecek.


Seçkide, 2015'te Palm Springs Film Festivali'nden ödülle dönen "Üst", dört arkadaşın yazlık bir evde geçirdikleri hafta sonuna odaklanan "Balık Havuzu", çağdaş sanat dünyasını genç bir sanatçının gözünden eleştiren "Merkür" yer alacak.


Akçakoca sahiline vuran gizemli Lenin heykelinin izini süren kısa belgesel "Hoşgeldin Lenin", yüz körü olmanın ne demek olduğuna değinen "Carlotta'nın Yüzü", başarılı animasyon örneklerinden "Oh Willy?" ve zor zamanlarda geçen bir kişisel gelişim hikayesini soyut animasyon formatında izleyiciye aktaran "Atıl, Akıntı" da program kapsamında gösterilecek.


"Evde Tek Başına" film programına 30 Nisan'a kadar, https://www.peramuzesi.org.tr/FilmProgram/Evde-Tek-Basina-Online-Kisa-Film-Seckisi/1329 adresinden erişilebilecek.

Film Festivali, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:09 

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