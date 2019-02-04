Pera Film'den Zaman Kavramına Karşı Koyan Seçki: "Zaman Dilimleri"

Zaman Dilimleri başlığını taşıyan program, zaman kavramına farklı açılardan yaklaşan hikayeleri bir araya getirirken, kült filmlerden belgesellere, bilim kurgu klasiklerinden yakın zamanda ses getirmiş yapımlara uzanan bir seçkiyi barındırıyor. Program, 6 Şubat – 17 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi'nde izlenebilir.

Pera Film, sezona Zaman Dilimleri film programı ile devam ediyor. 06 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşan program, zaman kavramına çoklu bir bakış sunmayı amaçlıyor. Program, kendi gerçekliğini yaşayabilmek için doğru zamanı bekleyenlerin, içinde yaşadığı zamanın doğrularına isyan edenlerin, dünyanın başka bir yerinde aynı anda neler yaşandığını merak edenlerin ve zamanın iyileştiriciliğine inananların hikayelerine ışık tutuyor. Program kapsamında, yönetmenliğini Alain Resnais'nin üstlendiği "Geçen Yıl Marienbad'da" filminin restore edilmiş yeni versiyonu Türkiye'de ilk kez Pera Film'de gösterime giriyor. 17 Mart'a kadar devam eden programda izlenebilecek yapımlar arasında, "Ucube Orlando", "Gümüş Küre", "Dünyada Bir Gece", "Soygun", "İtiraf" ve son olarak müzede devam eden Zaman Değişmeli sergisinin sanatçılarından Cao Fei'nin sanal ve gerçek arasındaki muğlak sınıra odaklandığı "i.Mirror" ile insanların kolektif bilincinin gündelik yaşamda nasıl ortaya çıktığını incelediği filmi "Sis ve Pus" yer alıyor.

Kült filmlerde, belgesellerde ve bilim kurgu yapımlarında "zaman" kavramı

Zaman Dilimleri film programı kapsamında gösterime giren ilk film "Geçen Yıl Marienbad'da", Fransız Yeni Dalgası'nın öncülerinden Alain Resnais imzasını taşıyor. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödüllü alan yapım, restore edildikten sonra Türkiye'de ilk kez Pera Film perdesine yansıyor. Virginia Woolf'un Orlando ve Tod Browning'in Ucubeler eserlerini yeniden yorumlayan feminist yönetmen Ulrike Ottinger'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Ucube Orlando" ise, şekil değişimi yoluyla cinsiyet kalıplarını sorgulayan öyküler sunuyor. Seçkide yer alan Andrzej Zulawski'nin yasaklanan ve yıllar sonra kayıp sahneleri yeni görüntüler ve dış ses anlatımıyla tamamladığı "Gümüş Küre", yönetmenin en önemli yapımlarından birini oluşturuyor.

Jim Jarmusch'un en sevilen filmlerinden biri olarak anılan "Dünyada Bir Gece", Gena Rowlands, Winona Ryder, Armin Mueller-Stahl, Beatrice Dalle ve Roberto Benigni gibi uluslararası oyunculardan oluşan zengin bir kadroyu barındırıyor. Benny Safdie ve Josh Safdie'nin yönetmen koltuğunu paylaştığı yapım "Soygun" gerçeklik ve coşku dolu sinematik bir deneyim sunarken, Denis Parrot imzalı "İtiraf" LGBTQ+'ların cinsel kimliklerini dünyaya açıklama süreçlerini, tamamen sosyal medya görüntüleri aracılığıyla anlatan ilk belgeseli oluşturuyor. Program kapsamında gösterime giren son iki filmi ise, Zaman Değişmeli sergisi sanatçılarından Cao Fei'nin sanal ve gerçek arasındaki muğlak sınıra odaklandığı "i.Mirror" ile insanların kolektif bilincinin gündelik yaşamda nasıl ortaya çıktığını incelediği filmi "Sis ve Pus" oluşturuyor.