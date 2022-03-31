"Pera Müzesi'nden Eserler" yeni seçkisiyle Google Chrome'da yer alacak - Son Dakika

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, koleksiyonlarındaki eserleri dijital ortamda sanatseverlerle buluşturduğu "Pera Müzesi'nden Eserler" projesini yeni bir seçkiyle genişletiyor.

Google Chrome uzantısı ile müze "Oryantalist Resim", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarındaki eserleri bilgisayar ekranlarına taşıyor.

Müze, bu projede 85 eserin yer aldığı seçkiyle kullanıcılara her an ulaşabilecekleri bir sanat deneyimi sunuyor.

Daha önce 2017 yılında başlayan proje, dünyanın farklı noktalarındaki sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanmış ve geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Uzantının yeni versiyonunda Oryantalist Resim koleksiyonundan 24, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri'nden 36, Kütahya Çini ve Seramikleri'nden 25 eser izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

"Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ile prehistorik çağlardan bugüne Anadolu coğrafyasında kullanışmış gündelik objelere, "Kütahya Çini ve Seramikleri" ile çini ve seramik üretiminin gelişimine tanık olan kullanıcılar, Kaplumbağa Terbiyecisi'nin de yer aldığı "Oryantalist Resim" koleksiyonuna ait seçkide ise hem Avrupalı ressamların Osmanlı dünyasını betimleyen eserlerini hem de Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimi yansıtan eserlerini inceleme fırsatı bulabilecek.