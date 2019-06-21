Pera Müzesi'nden Yaz Programı: Sanatından Mutfağına Çin Kültürüne Bakış!

Pera Müzesi, sanatseverleri Çin güncel sanatında bir yolculuğa çıkartan "Mürekkepten" sergisiyle buluşturmaya devam ediyor. On üç sanatçının mürekkep resim geleneğine getirdikleri güncel yorumları içeren ve küratörlüğünü Karen Smith'in üstlendiği sergi 28 Temmuz'a kadar devam ederken, sergiden ilhamla hazırlanan özel menü ve tasarımlar, Pera Café ve Artshop'ta meraklılarına sunuluyor.

Pera Müzesi'nin ilgiyle karşılanan yeni sergisi "Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar" sergisi, sanatçıların mürekkep resim geleneğinin özüne yönelik arayışlarına odaklanıyor. Küratörlüğünü Çin güncel sanatı konusunda uzman Karen Smith'in üstlendiği sergide, Çin'in farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan on üç sanatçının otuzu aşkın eseri bir araya geliyor. Manzara, doğa ve kaligrafi gibi konulara güncel bir bakışla yaklaşan eserler, resim, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı mecralarda karşımıza çıkıyor. Çin kültürel mirasının kendi sanatlarına yansımaları üzerinden mürekkeple ilişki kuran sanatçılar arasında Chen Guangwu, Chen Haiyan, Li Ming, Liang Wei, Luo Yongjin, Qiu Anxiong, Sun Yanchu, Tang Bohua, Xu Bing, Xu Hongming, Xing Danwen, Jian-Jun Zhang, Zhou Fan bulunuyor. Sergiye eşlik eden yayın, küratör Karen Smith ve Victoria ve Albert Müzesi'nden araştırmacı Beth McKillop'un makalelerini bir araya getiriyor. Mürekkep sanatına güncel bir yaklaşım sunan sergi, 28 Temmuz 2019 tarihine kadar Pera Müzesi'nde izleyiciyi bekliyor.

Pera Café'den "Mürekkepten" sergisine özel menü!

Pera Müzesi giriş katında bulunan ve ziyaretçilere yönelik bir dinlenme ve iletişim mekânı olarak tasarlanan Pera Café, sanat dolu bir günün ardından soluklanmak veya gündelik koşuşturmacanın yorgunluğunu atmak isteyenler için bulunduğu bölgeye alternatif bir mekân sunuyor. Zengin menüsü yanı sıra müzedeki süreli sergilere paralel olarak hazırlanan özel menüleri ile de öne çıkan Pera Café'nin "Mürekkepten" sergisi kapsamında sunduğu Çin menüsünde, zencefil turşusu, Çin mantısı, Çin böreği, noodle, soya soslu tavuk ve yeşil çay bulunuyor.

Pera Café'nin zengin menüsünde ayrıca, birbirinden lezzetli kahveler, meyve kokteylleri, atıştırmalıklar, nitelikli pastacılık ürünleri, sandviçler, kahvaltı çeşitleri, salatalar, makarna çeşitleri, sergi öncesi veya sonrası gerçekleştirilen keyifli molalara eşlik ediyor.

Artshop'tan sergiye özel tasarımlar!

Pera Müzesi'nde süreli sergilere özel tasarlanan ürünler, müze mağazası Artshop'ta sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. "Mürekkepten" sergisinden ilhamla tasarlanan birbirinden renkli küpeler, çantalar ve mug'lar, kişisel aksesuar ve ev dekorasyonu alanlarında sıradışı alternatifler sunuyor. Pera Müzesi Artshop'ta ayrıca, Pera Müzesi Dostluk Kartları yanı sıra, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından esinlenerek oluşturulan ürünler, özel tasarım çanta ve takılar, sanat kitapları ve sergi katalogları uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Pera Müzesi Artshop, müzenin giriş katında hizmet veriyor.

Pera Müzesi Salı'dan Cumartesi'ye 10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! "Uzun Cuma"larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. "Genç Çarşamba" günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.