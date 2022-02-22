Pera Müzesi'nin "Kayıp Sayfalar Anıtı" seçkisi çevrim içi yayınlandı - Son Dakika
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Pera Müzesi'nin "Kayıp Sayfalar Anıtı" seçkisi çevrim içi yayınlandı

22.02.2022 15:17
Pera Müzesi'nin "Kayıp Sayfalar Anıtı" seçkisi çevrim içi yayınlandı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, "Yarına Notlar" sergisinden ilhamla hazırladığı "Kayıp Sayfalar Anıtı" başlıklı seçkiyi çevrim içi olarak izleyiciye sundu.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, "Yarına Notlar" sergisinden ilhamla hazırladığı "Kayıp Sayfalar Anıtı" başlıklı seçkiyi çevrim içi olarak izleyiciye sundu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 9 deneysel kısa filmin yer aldığı program 7 Mart'a kadar Pera Müzesi web sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

Program seçkisinde, İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın tek filmi "Ev Karadır", video sanatçısı Bill Viola'nın video serisi "Hafıza Yüzeyleri ve Zihinsel Dualar" ve ABD'li yönetmen Ephraim Asili'nin Afrika diasporasını mercek altına alan beş filmlik serisi "Diaspora Süiti" yer alıyor.

"Kayıp Sayfalar Anıtı" programı, "film.peramuzesi.org.tr" adresinde çevrim içi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pera Müzesi'nin 'Kayıp Sayfalar Anıtı' seçkisi çevrim içi yayınlandı - Son Dakika


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