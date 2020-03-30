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Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergileri dijital ortamda
24 dakika önce
Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, dijital ortama aktardığı sergiler ile sanatın iyileştirici gücünü evlere taşımayı hedefliyor.
Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, dijital ortama aktardığı sergiler ile sanatın iyileştirici gücünü evlere taşımayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:06
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