Son Dakika Haberleri: Pera Öğrenme'de Yaşlılar Haftası'na Özel Yaratıcı Drama Atölyesi!

Pera Öğrenme'de Yaşlılar Haftası'na Özel Yaratıcı Drama Atölyesi!

1 saat önce

Özel günler kapsamında çocuklara, gençlere, yaşlılara, anne ve babalara yönelik atölyeler tasarlayan Pera Öğrenme, Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında 60 yaş üstü katılımcıları ağırlıyor.

Pera Öğrenme'de Yaşlılar Haftası'na Özel Yaratıcı Drama Atölyesi!, System.String[]

Pera Müzesi Öğrenme Programları, yıl boyunca sürdürdüğü atölyeler ile yediden yetmişe herkese kapılarını açıyor.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, süreli sergiler ile koleksiyon sergilerinden ilhamla oluşturulan atölyelerle her yaştan katılımcıya keyifli bir deneyim sunuyor. Yaşlılar Haftası, Çocuk Bayramı, Anneler Günü, Gençlik Bayramı ve Babalar Günü'ne özel hazırlanan atölyelerde katılımcılar sanatla buluşurken, yaratıcılıklarını, yorumlama ve değerlendirme yetilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen "Yaratıcı Drama ile İstanbul'a Yeniden Bakış" atölyesi, 60 yaş üstü katılımcılara yönelik gerçekleştiriliyor. Atölyede katılımcılar, "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" koleksiyon sergisine konu olan mekanlardan hareketle, kentin değişen yaşam kültürünü yorumluyor. Kültür aktarımını 'yaşayan kütüphaneler'in dilinden deneyimlemek ve bu anlara birlikte tanıklık etmek üzere Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle gerçekleşen bu atölye, 24 Mart Pazar günü 14.00-16.00 saatleri arasında düzenleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:18 Kaynak: Bültenler

Pera Müzesi, Anne, Güncel
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