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Pera Öğrenme, Yaz Tatilinde Çocukları Sanat, Bilim ve Felsefe ile buluşturuyor - Son Dakika

Pera Öğrenme, Yaz Tatilinde Çocukları Sanat, Bilim ve Felsefe ile buluşturuyor

07.07.2021 11:45
Pera Öğrenme, Yaz Tatilinde Çocukları Sanat, Bilim ve Felsefe ile buluşturuyor, System.String[]

Pera Müzesi Öğrenme Programları, yaz tatili için "Zevk Meselesi" ve "Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş" sergilerinden esinlenen çevrimiçi atölyeler hazırladı.

7-12 yaş gruplarına yönelik programda çocuklar, rehber eşliğinde üç boyutlu çevrimiçi sergi turuna katıldıktan sonra, sanatı felsefe ve bilimle buluşturan bu atölyelerde yepyeni bilgiler edinecek, sanatın ve keşfetmenin zevkini tadacaklar. Yaz atölyeleri 4-20 Ağustos tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, düzenlediği çevrimiçi atölyelerle Ağustos ayı boyunca çocukların eğlenceli ve aynı zamanda nitelikli zaman geçirmelerine yardımcı olacak. 7-12 yaş grubuna yönelik atölyeler için katılımcıların adreslerine malzeme kitleri gönderilecek. Katılımcılar bu kitlerin içinde yer alan guaj boya, oyun hamuru, mürekkep, tuval, maket vb. malzemelerle resim, desen, figür gibi çeşitli teknikleri kullanarak tasarımlar gerçekleştirecek. Bazen bir dağın hikâyesini tuvale taşıyıp boyayarak, bazen mürekkebi üfleyip kâğıda yayarak Etel Adnan'ın yapıtlarındaki malzemeler ve temalarla hayal kuracaklar. Felsefe atölyelerine katılan çocuklar zevk ve beğeni kavramını sorgularken, bilim atölyelerine katılanlar deney kitlerini kullanarak güneş sistemini keşfedecekler. Güneş ve ay tutulmasının yanı sıra yıldızları ve galaksileri keşfetmek için uzayın derinliklerine doğru yola çıkacaklar.

Dünyadan uzaya renkli bir keşif yolculuğu

Zevk Meselesi sergisinden ilhamla hazırlanan Melez Formlar atölyesinde katılımcılar, beğeni ve zevk kavramları üzerine sohbet ettikten sonra, sanatçı Bruno Miguel'in "Yemek Odasındaki Bu İnsanlar" eserindeki gibi, oyuncak porselen, oyun hamuru, şönil, ağaç maketi gibi farklı malzemeleri bir arada kullanarak özgün zevklerini yansıtan heykeller yaratıyor.

Etel Adnan: İmkansız Eve Dönüş sergisiyle bağlantılı atölyeler, çocuklara yeryüzünden uzayın derinliklerine uzanan bir keşif yolculuğu sunuyor. Tuvalimdeki Dağ Manzarası adlı atölyede, Etel Adnan'ın evi gibi benimsediği Tamalpaïs Dağı'nın hikâyesinden ilhamla resimlerini tuvale taşıyan katılımcılar, parça parça tuvaller üzerine dağın bölümlerini boyadıktan sonra, bütün tuvalleri bir araya getirerek Tamalpaïs Dağı gibi tek ve görkemli bir dağ resmi oluşturuyor. Etel Adnan'ın mevsimleri, manzaraları, işaretleri konu alan eserlerinden ilhamla hazırlanan Mürekkepten Orman atölyesinde mürekkebi pipet yardımıyla kâğıda üfleyip yayarak neşeli bir orman manzarası oluşturan çocuklar, aynı zamanda derinlik, ışık ve gölge kavramlarını da deneyimleme fırsatı buluyor. Gezegenler ve Uydular atölyesinde, gökcisimleri topları ile Güneş Sistemi'ni keşfe çıkan katılımcılar, gezegenlerin yerini alarak Güneş ve Ay tutulmalarını canlandırıyor. Güneş ve Yıldızlar atölyesinde, gece gökyüzünde gördüğümüz yıldızların sırrını çözmek için yıldız haritasını inceleyen, ardından yıldızları ve galaksileri keşfetmek için mini bir uzay turuna çıkan çocuklar, süper yıldızların doğum ve yok oluş evrelerindeki nebula, süpernova ve karadelik formlarını inceliyor.

Zevkler tartışmaya açılıyor!

10-12 yaş grubuna yönelik Beğeni Kavramı Üzerine Felsefe atölyesinde, Zevk Meselesi sergisindeki eserler aracılığıyla felsefi bir soruşturmaya giren katılımcılar, beğeninin ne olduğu üzerine birlikte düşünüp tartışıyor. Atölye, felsefe yapma, varsayımları üzerine düşünme, sorgulama gibi konularda çocuklara yeni bilgi ve deneyimler edindirmeyi amaçlıyor.

Katılımcılara e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecektir. Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklerde, rehber eşliğinde gerçekleşen üç boyutlu çevrimiçi sergi turundan sonra sergiye yönelik atölye çalışması yapılacaktır.

Toros Dağları, Pera Müzesi, oyunlar, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Pera Öğrenme, Yaz Tatilinde Çocukları Sanat, Bilim ve Felsefe ile buluşturuyor - Son Dakika


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