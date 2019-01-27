Perakende 4.0'da Öne Çıkan Başlıklar Neler?
28 dakika önce
Atasay CIO Bahadır Kumrallar, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Atasay CIO Bahadır Kumrallar, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Perakende 4.0'da öne çıkan başlıkları sıralayan Kumrallar, şunları kaydetti: "Perakende 4.0 tamamen müşteri odaklı gerçek zamanlı datanın sağlandığı bir ortam. Dolayısıyla bizim burada teknolojik olarak mobiliteye önem vermemiz gerekiyor. Çünkü müşterilerimiz kendi haklarını sosyal medyadan ve regülasyonlardan çok iyi biliyorlar ve bizim de onlara bunu anında servis ediyor olmamız gerekiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32
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