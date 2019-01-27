Son Dakika Haberleri: Perakende 4.0'da Öne Çıkan Başlıklar Neler?

Perakende 4.0'da Öne Çıkan Başlıklar Neler?

28 dakika önce

Atasay CIO Bahadır Kumrallar, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Atasay CIO Bahadır Kumrallar, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Perakende 4.0'da öne çıkan başlıkları sıralayan Kumrallar, şunları kaydetti: "Perakende 4.0 tamamen müşteri odaklı gerçek zamanlı datanın sağlandığı bir ortam. Dolayısıyla bizim burada teknolojik olarak mobiliteye önem vermemiz gerekiyor. Çünkü müşterilerimiz kendi haklarını sosyal medyadan ve regülasyonlardan çok iyi biliyorlar ve bizim de onlara bunu anında servis ediyor olmamız gerekiyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı

Terör Bitince Harekete Geçti! Hakkari'de Kurduğu Fabrikada Siparişlere Yetişemiyor Bu Berberde Sıra Bekleyenler Sıkılmıyor! Müşteriler Ücretsiz Faydalanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 01:00:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Perakende 4.0'da Öne Çıkan Başlıklar Neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]