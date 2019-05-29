Perakende cirosu ilk çeyrekte yüzde 24 arttı
48 dakika önce
TAMPF ile Nielsen tarafından hazırlanan TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı.
TAMPF ile Nielsen tarafından hazırlanan TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:33
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