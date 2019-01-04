Son Dakika Haberleri: Perakende Fiyatları Ocak Ve Şubat Aylarında Daha Düşecek

Perakende Fiyatları Ocak Ve Şubat Aylarında Daha Düşecek

10 dakika önce

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na markaların desteğinin 2019'da da devam edeceğini bildirdi.

Perakende Fiyatları Ocak Ve Şubat Aylarında Daha Düşecek, System.String[]

Öncel, sezon indirimlerinin de etkisi ile Ocak ve Şubat aylarında tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda fiyatların çok daha uygun düzeye ineceğini söyledi.

Aralık ayında fiyatı en çok gerileyen ürün grubunun hazır giyim ve ayakkabı olduğunu hatırlatan Sinan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

407 MARKA İLE KATKIMIZ DEVAM EDECEK

"Hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarında geçen ay yüzde 4,08'lik bir düşüş gerçekleşti. Fiyatlardaki bu gerilemede sezon indirimlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Ekim ayında başlatılan 'Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı'na markalarımızın desteğinin büyük payı olduğuna inanıyorum. Biz bu yıl daenflasyonla mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum. Öte yandan, Ocak ve Şubat aylarında sezon indirimleri devam edecek. Özellikle, tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Fiyatlardaki gerilemenin enflasyon ile mücadeleye katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğimize inanıyorum."

Beyaz eşya ile mobilyada ÖTV ve KDV indirimlerinin de 3 ay daha uzatıldığını hatırlatan Sinan Öncel, bütün bu gelişmeler sayesinde perakende sektörünün 2019'a moralli başladığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:35 Kaynak: Bültenler

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