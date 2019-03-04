Son Dakika Haberleri: Perakende Gıda Ticareti Yapan 23 Zincir Markete Soruşturma

Perakende Gıda Ticareti Yapan 23 Zincir Markete Soruşturma

1 saat önce

Rekabet Kurumu tarafından, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Perakende Gıda Ticareti Yapan 23 Zincir Markete Soruşturma, System.String[]
Rekabet Kurumu tarafından, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurulu 7 Şubat 2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir market hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi
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