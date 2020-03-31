Son Dakika › Ekonomi › Perakende giyim kendi OHAL'ini uygulamaya koydu - Son Dakika Ekonomi
Perakende giyim kendi OHAL'ini uygulamaya koydu
20 dakika önce
Koronavirüs salgını nedeni ile AVM ve caddelerdeki binlerce mağazasını kapatan perakendeciler, şimdi de e-ticaret satışlarını durduruyor.
Koronavirüs salgını nedeni ile AVM ve caddelerdeki binlerce mağazasını kapatan perakendeciler, şimdi de e-ticaret satışlarını durduruyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:07
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı