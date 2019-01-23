Perakende Güneşi Ödülü Sahiplerinden 2019 Tüyoları

Soysal ve Perakende Güneşi Ödülleri 2018 sponsoru ATÜ'nün ev sahipliğinde 23 Ocak Çarşamba günü, Leb-i Derya'da düzenlenen toplantıya ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harput, Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, Doğuş Müşteri Sistemleri CEO'su Hakan Kaplan, Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur, Koçtaş Dijital Pazarlama Uzmanı Sinan Morova ve Yves Rocher Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü Müge Ergin katıldı.

ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harput: "Perakende Günleri tüm perakendeciler açısından prestijli ve zengin içerikli bir organizasyon olarak biz perakendecilere yıllardan beri yön veriyor. Perakende Güneşi Ödülleri'nin de arkasında muazzam bir emek var. Bu kıymetli işe destek verdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy: "2019 'Değerli'nin öne çıktığı bir yıl olacak. Yani hayatımıza değer katanlarla birlikte olacağız. Tüketiciler de 'değerli' olanı almaya gidecek. Çünkü dolabımız zaten dolu. Şu anda nakitini iyi yönetemeyenler, lüzumsuz büyüyüp borcu olanlar problem yaşıyor. Olay bundan ibaret. Ben bu ülkede olmaktan çok mutluyum. Bu sene için şimdiden anlaşması yapılmış 3-4 mağazamız var. İstinyepark mağazamızın dekorasyonunu değiştiriyoruz, küçük mağazaları büyütüyoruz. Yurtdışında franchise 17 mağaza var. Şu anda Riyad'da yeni bir mağazamız açılıyor."

Doğuş Müşteri Sistemleri CEO'su Hakan Kaplan: "2019 para harcamanın zor olacağı bir yıl olacak. Harcama kalemleri iyi yönetilmek zorunda"

ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü'nün sahibi Zubizu'nun hedeflerinden bahseden Doğuş Müşteri Sistemleri CEO'su Hakan Kaplan konuşmasında şunları söyledi: "Zubizu bizim önyüzde görünen markamız. Veri ve müşteri analitiği alanında birçok şirkete destek veriyoruz. 3 milyon müşteriye sahibiz. İnsanları alışverişe teşvik ediyoruz, alışveriş fırsatlarının müşteriye duyurulduğu bir iletişim platformuyuz. 3 milyon müşterimiz 14 bin noktada perakendecilerle buluşuyor."

Kaplan sözlerine şöyle devam etti: "2019 genele para harcamanın daha zor olacağı bir yıl olacak. Daha hedefli ve müşteriyi tanıyarak pazarlama yapmanın ve onlara ulaşmanın mümkün olacağı bir yıl olacak. Muhtemelen çok büyük atılımlar yerine içerideki dengeleri bozmadan harcama kalemleri iyi yönetilmek zorunda olunacak. Perakendeci veriye daha yakın olmak zorunda, doğru IT yatırımları yapılmalı ve iş süreçleri gözden geçirilmeli. Tüketiciler ise daha detaylı inceleyip, indirimleri takip edecek, kendi bütçelerini daha çok düşünecek. Restoran ve akaryakıt harcamalarında radikal bir düşüş yok, perakende giyimde bu biraz daha belirgin. Tüketicinin fiyata, kampanyaya daha duyarlı olacağı bir yıl olacak. Biz 2019 için % 50 büyüme öngörüyoruz."

En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nün sahibi Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur: "Geçtiğimiz yıl karlılığımızı %64 artırdık. Şu anda 27 mağazamız var. 2018'deki bakış açışıyla 2019'u yönetemeyeceğiz. Büyük bir değişimin içinden geçiyoruz. 2019'da % 25 büyüme ve 2 yeni mağaza açma hedefimiz var. Mevcut yatırımı online tarafa yapmayı düşünüyoruz. Geçen yıl ciromuzun %8, 8.5'unu onlinedan elde ettik, 2019'da % 10 olacak" dedi.

En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü'nün sahibi Koçtaş adına söz alan Koçtaş Dijital Pazarlama Uzmanı Sinan Morova ise şu şekilde konuştu: "Perakende Güneşi Ödülleri bir perakendeci olarak bizim için çok değerli. Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Yaz aylarında Rusya'da devam eden Dünya Kupası ile ilgili sosyal medya üzerinden bir şeyler mi yapsak diye konuşuyorduk. Beşiktaş'ın oyuncusu Vida'da o dönemde çok popüler ve bonservis ücretini sürekli olarak artırması tüm sporseverleri ilgilendiriyordu. Biz de Koçtaş olarak Vida'nın isminden de yararlanarak sattığımız bir ürüne vurgu yapan "Bizde vida hala 2,29 TL" kampanyasına imza attık. Bu çalışma sosyal medyada inanılmaz ses getirdi. Sonuç olarak da bu ödüle layık görüldük."

En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü'nün sahibi Yves Rocher Türkiye adına konuşan Yves Rocher Türkiye Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü Müge Ergin: "Yves Rocher olarak bu ödülü almak için samimi yaklaşımımızı ortaya koyduk. Kendi yaşam felsefemizi yansıtarak çalışanlarımızın emeği ile bu ödülü aldığımızı düşünüyorum. Bu ödülü kazanmak için çalışan değer önermesi sistemini gerçekleştirdik. O da şöyle; Yves Rocher'in kendi marka DNA'sı olan doğaya ve kadına saygı önermemizin yanına çalışana saygı önermesini de ekledik. Bunu da gerçekleştirirken dört ana başlıkta uygulamaya çalıştık. Yves Rocher'de çalışanlar keyif alırken ilham da vermek zorunda. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın çalıştığı ortamı değerli kılarak mutlu çalışmasını da arzu ediyoruz. Çalışanlarımıza değer veriyoruz. Örneğin bir anneyseniz çocuğunuzun karne gününde izinli sayılırsınız. Şirkette sağlıklı yaşam önemli olduğu için çalışanlarımızın da buna dikkat etmesini arzu ediyoruz. Örneğin çalışanlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmesine ön ayak oluyoruz. Çevre duyarlılığı konusunda hem şirket olarak hem de çalışan olarak duyarlı davranmaya özen gösteriyoruz. Son olarak kariyer fırsatları konusunda şirketin sağladığı olanakları çalışanlarımızın değerlendirmesine dikkat ediyoruz."